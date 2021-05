L’edizione odierna di Tuttosport spiega come, in caso di cessione di Cristiano Ronaldo, la Juventus sarebbe pronta a tuffarsi su Milik e Kean: “L’arrivo di un altro attaccante è da tempo un obiettivo della Juventus e senza CR7 ne servirebbero due. Arkadiusz Milik, che può liberarsi dal Marsiglia per 12-15 milioni, e Moise Kean, che non vorrebbe tornare all’Everton dopo la scadenza del prestito al Psg, sono i nomi più caldi". Entrambi - si legge - sbarcherebbero a Torino anche senza la Champions League.