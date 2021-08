Wayne Rooney, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Manchester United, parla del futuro del portoghese, che lascia la Juventus: "Va al Manchester City? È una cosa interessante, ma non vedo come possa accadere, penso che abbia lasciato tanto allo United e so quanto sia orgoglioso, anche se nel calcio non si sa mai. Penso sia più probabile che vada al PSG, credo che spesso la gente vada dove non voglia andare, perché a livello economico è l'unica opzione che ha. Ma per me non sarebbe mai un'opzione. Tutti sanno che io non potrei mai giocare per il Liverpool o per il Manchester City".