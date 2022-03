Cristian González ha dejado de ser el entrenador de nuestra institución.



El Club Atlético Rosario Central agradece al Kily por el trabajo realizado durante 68 partidos al frente de nuestro primer equipo.



Comunicado: https://t.co/zzY0d8SQTJ pic.twitter.com/lbbZJ7ZTjW — Rosario Central (@RosarioCentral) March 21, 2022

paga la sconfitta nel derby di coppa con il Newell's Old Boys: il tecnico, ex esterno di Inter e Valencia, non è più l'allenatore del