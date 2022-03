Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato a Sky nel pre partita della sfida con l’Inter:



“Noi siamo qua per fare la nostra partita, stiamo lavorando da circa 16 giorni per avere un’identità ben precisa. Vedo un gruppo he ha piacere di lavorare, di stare insieme. Queste partite ci danno la dimensione di quelle che possono essere le nostre qualità e di dove dovremo lavorare. Noi vogliamo proporre il nostro gioco per essere competitivi in ogni occasione, entusiasti di avere il gusto della rincorsa. L’Inter? Definirla fragile mi sembra non consono alla classifica. Noi non la guardiamo, altrimenti dovremmo essere perennemente preoccupati”.