Al termine di Salernitana-Inter, Guillermo Ochoa ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore:



LA PARATA - Inizialmente, ha espresso il suo pensiero sulla sua parata più difficile: "La parata più complicata? Penso quella su Correa, è difficile per un portiere perché guardi il cross e poi devi tuffarti sul secondo palo. Anche la parata di Barella e quella sulla linea dopo l'errore di Lukaku. Se i giocatori dell'Inter mi hanno detto qualcosa? Solo complimenti, è normale che loro fossero arrabbiati".



IL RISULTATO - Il messicano ha parlato del risultato e di come si trova in Serie A:

"È un punto importante per la salvezza, abbiamo lavorato bene. Candreva ha fatto un bel gol. Punto che vale tanto. Sono molto contento di giocare in Serie A. Guardavo i grandi portieri come Pagliuca, Toldo, Julio Cesar, Dida. Per me giocare qui vale molto. Voglio rimanere qui per molto tempo, vorrei arrivare a giocare il prossimo Mondiale."