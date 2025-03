Salernitana-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

NurPhoto via Getty Images

Salernitana-Palermo è una sfida valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono in cerca di punti pesanti per i propri obiettivi. I padroni di casa vogliono sollevarsi da una scomoda 19esima posizione di classifica, mentre il Palermo occupa la nona piazza.: Salernitana-Palermo: domenica 30 marzo 2025: 17:15: DAZN: DAZN: Christensen; Ruggeri, Ferrari, Bronn; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri. All. Breda

: Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Ranocchia, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi- Salernitana-Palermo sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

La telecronaca del match è affidata a Ricky Buscaglia.