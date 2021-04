Acque agitate in casa Sambenedettese. Dopo aver minacciato lo sciopero per il ritardo nel pagamento degli stipendi, la squadra allenata da Paolo Montero (in foto) scenderà regolarmente in campo oggi alle ore 12.30 sul campo del Matelica per il campionato di Serie C (girone B).



Intanto ieri è stata trovata una testa di maiale davanti alla casa del presidente Serafino. Nella rosa del club marchigiano ci sono anche gli argentini Maxi Lopez e Ruben Botta.