Clima difficile in casa Sambenedettese, nonostante la vittoria contro l'Arezzo. Sul tavolo il tema stipendi, coi pagamenti in ritardo, a prendere la parola Maxi Lopez, centravanti dei marchigiani: "Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb, e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l’attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il Club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante. Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore la Samba affinché sostengano i ragazzi che stanno buttando il cuore oltre ogni ostacolo. Sempre forza Samba" le sue parole su Instagram.