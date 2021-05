Claudio Ranieri ha scosso i tifosi della Sampdoria annunciando, in conferenza stampa, il suo addio a fine stagione. Una scelta sofferta, quella del tecnico romano, ma maturata al termine di tanti incontri avuti con il presidente Ferrero. Vedute diverse su mercato e progetto, oltre qualche dubbio sul futuro societario.



GOTTI CANDIDATO FORTE - Massimo Ferrero è già al lavoro per trovare un nuovo allenatore. Piace, molto, il profilo di Luca Gotti. L’allenatore veneto non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con l’Udinese e ha già aperto alla soluzione blucerchiata dopo i contatti dei giorni scorsi.



LE ALTERNATIVE - Non c’è solo il nome di Gotti nella short-list della Sampdoria. Il sogno risponde al nome di Vincenzo Italiano, contesissimo sul mercato anche da Sassuolo e altri club esteri. C’è una strada che porta anche a Roberto D’Aversa: il presidente Ferrero pensa di portare alla Samp Daniele Faggiano, il quale avrebbe indicato il nome proprio dell’attuale allenatore del Parma.