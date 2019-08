Il suo nome è stato uno dei più chiacchierati dell'ultimo anno di calciomercato. A partire dall'exploit con il Portogallo Under 19, che l'anno scorso batté l'Italia in finale all'Europeo, tanti, tantissimi club hanno provato a strappare al Braga l'esterno d'attacco classe 1999 Francisco Trincao. E ora, dopo numerosi corteggiamenti non andati a buon fine, Trincao è a un passo dall'approdare in Serie A con la Sampdoria che è interessatissima a chiudere l'affare.



A UN PASSO DALLA JUVE - Corteggiamenti e trattative come quella che lo scorso gennaio video Fabio Paratici a un passo dalla chiusura. Il direttore sportivo della Juventus si sedette attorno a un tavolo per trattare con il Braga che chiedeva la cessione a titolo definitivo per non meno di 12 milioni di euro. Cifra che il club bianconero era pronto a soddisfare, ma soltanto in prestito (oneroso a 1 milione) con diritto di riscatto fissato a 11. Non se ne fece nulla, nonostante il giocatore piaccia ancora parecchio.



SI' AL PRESTITO - Una formula che, ora, è tornata di moda anche da parte del club portoghese che tramite intermediari l'ha proposto alla Sampdoria. Prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro e ingaggio pagato dal club genovese che ci sta seriamente pensando per regalare a Di Francesco un rinforzo in attacco. La cessione societaria sta frenando la chiusura, ma l'affare conviene a tutti, Braga compreso che, in caso di mancato riscatto avrebbe un giocatore valorizzato in Italia da poter piazzare sul mercato