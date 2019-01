Marco Giampaolo dice la sua sulla possibile convocazione di Fabio Quagliarella in Nazionale. L'allenatore della Sampdoria ha dichiarato a Radio Rai: "Quagliarella parla poco e corre tanto, è un attaccante straordinario. Convocarlo ora in Nazionale? Fabio non ha bisogno di un contentino, dovrebbe essere una convocazione contestualizzata. Se Mancini ne ha bisogno lo convoca, ma Fabio è stato sfortunato perché era meglio che questo fosse stato l'anno degli Europei".