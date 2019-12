Claudio Ranieri, attaccante della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: "Quagliarella? E' importante per lui e per la Samp. Era già tranquillo prima, ora si è sbloccato e spero continui a fare quello che sa fare. Avevamo un'abitudine difensiva in cui comandavano la palla, io vorrei che i ragazzi guardassero anche l'uomo. E' una filosofia differente, ma non si può cambiare dall'oggi al domani. Dobbiamo migliorare. Attacco sbloccato? L'avevo detto che in allenamento facevano cose egregie. Ora dobbiamo continuare".



SULLE ASPETTATIVE - "Mi aspetto di più da Rigoni. Caprari? Non è facile entrare a gara in corso e fare sempre bene. Credo che ci sarà spazio per Thorsby. Gabbiadini è un fior di giocatore, se riuscisse a sorridere di più alla vita sarebbe a posto".