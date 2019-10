Sampdoria-Roma, match previsto per le 15 di domani e valido per l'ottava giornata di campionato, sarà regolarmente disputata. Il centro operativo comunale di Genova, tenuto conto delle condizioni metereologiche previste per le prossime ore, ha ufficialmente decretato che la partita tra blucerchiati e giallorossi si può giocare. “Sampdoria-Roma si giocherà, allo stato attuale le condizioni meteo previste per la giornata di domani non esprimono criticità tali da portare al rinvio della partita”, recita il comunicato.



Nella giornata di oggi, era stata diramata un'allerta a livello arancione; soltanto in caso di peggioramento delle condizioni, la disputa di Samp-Roma potrebbe tornare in forte dubbio. Alle 12, è previsto un nuovo bollettino meteo.