Sampdoria, a Bari senza Riccio e Sibilli: torna Bereszynski, Depaoli esterno o trequartista

Ci saranno tanti indisponibili per lain vista della partita con il Bari. La sfida di venerdì sera contro il Sassuolo ha lasciato parecchi strascichi in casa blucerchiata, anche perché la squadra di mister Semplici, dopo neppure un'ora di gioco, si è ritrovata con tutti e tre i difensori ammoniti. Tra essi c'era anche Riccio, diffidato. Il giocatore scuola Juventus salterà quindi la trasferta al San Nicola. Il suo posto dovrebbe essere preso da, rientrato finalmente venerdì in campo dopo oltre tre mesi di assenza. Il capitano doriano comporrà il reparto con Curto e Altare.

Il match contro i neroverdi ha prodotto la squalifica anche di Sibilli, ammonito nel secondo tempo. Per sostituirlo ci sono varie opzioni. La più immediata prevede l'inserimento disulla trequarti. L'altra, più suggestiva, sarebbe quella di abbassare Niang nella posizione di Sibilli, inserendo dal primo minuto Massimo Coda. Semplici, però, potrebbe decidere di sfruttare anche il recupero di Depaoli. Il numero 23 doriano tornerà a disposizione dopo il turno di squalifica scontato a seguito dell'espulsione di Bolzano.La sensazione è che Depaoli possa essere schierato da, nella sua posizione consueta, al posto di un Venuti apparso piuttosto in difficoltà. C'è però anche la possibilità di vedere l'ex Chievo impiegato sulla trequarti, magari al posto di Sibilli. In quella zona del campo ha fatto piuttosto bene, anzi, aveva segnato anche due reti a Mantova.