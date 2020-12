Non solo Llorente e Cutrone. Secondo Sampnews24 alla Sampdoria di Ranieri piace anche Valere Germain, attaccante del Marsiglia classe 1990. Il calciatore, in scadenza a giugno 2021, è considerato ai margini del progetto tecnico di André Villas-Boas e potrebbe quindi lasciare la Francia anzitempo: il nodo da sciogliere è quello dell'ingaggio che per il momento frena i blucerchiati, costretti almeno a una cessione per valutare a gennaio un eventuale trasferimento in entrata, compreso un prestito.