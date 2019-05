Ripresa a gruppi per la Sampdoria dopo il pareggio nella trasferta di Parma. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati scorsa hanno svolto una seduta rigenerante, mentre gli altri calciatori disponibili hanno effettuato esercitazioni tecnico-tattiche anche con finalità atletiche. Ancora programma individuale specifico programmato per Joachim Andersen. in programma un solo allenamento, nel pomeriggio.