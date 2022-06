Da anni Domenicovive lada posizione privilegiata. Prima giocatore blucerchiato, poi dirigente e ora opinionista tv. Una carriera simile, per certi versi, a quella di Marco Lanna, passato dal campo alla scrivania più importante di Corte Lambruschini. Pochi meglio di Arnuzzo possono commentare il percorso dell’attuale numero uno doriano: “Sono, ero il responsabile del settore giovanile, quando era in Primavera: quando comunicai a suo padre la convocazione per il ritiro in prima squadra, ma era solo paralizzato dalla gioia” ha raccontato a Il Secolo XIX. “Genovesi, sampdoriani, io e Lanna abbiamo fatto un po' la stessa strada, ma diventando presidente, ha esagerato (ride): ora è la persona più giusta per rappresentare la Samp, necessaria, se qualcuno comprasse il club e si privasse di lui sbaglierebbe. Insomma: non tocchiamo Lanna. Nel calcio ora è difficile parlare di amore, ma sarà importante che chi compri la Samp sappia meritare il rispetto dei tifosi”.L’ultima stagione è stata di intensa sofferenza: “Molto difficile, complicata, ma tutto sommato è finita bene, con la salvezza e l'ultima a Marassi con la Fiorentina che lascia una buona immagine, una gara che dimostra anche come è statodopo un periodo di freddezza tra pandemia e risultati. Come impostare il futuro? Non so, ognuno ha le sue idee ma so cosa mi auguro: che si definiscano al più presto. Delineare la squadra societaria viene prima della costruzione della squadra da mandare in campo, è ancor più importante. Servono persone con unità di intenti, la stessa idea di calcio e mi sembra ci sia ancora qualcosa da chiarire”.L’accenno, ovviamente, è alla questione del doppio ds: “Non sto a fare nomi ma, ci sarà sempre chi è da una parte, chi dall'altra: la società deve essere organizzata bene per evitare divisioni. Giampaolo è ben disposto, ha tanta voglia di fare, ma è logico che vorrà vederci chiaro”. A proposito di Giampaolo, va bene per la Samp? “ma va messo in condizione di lavorare come è abituato lui, essere in sintonia con le sue idee. Mi risulta che non sia pretenzioso: non chiede campioni, nomi importanti ma vuole lavorare su calciatori con buone doti tecniche e prospettive di miglioramento per inserirsi nella squadra che ha in mente”.Ricordando il passato, Arnuzzo cita due colpi a cui è rimasto particolarmente legato: “Forse all'epoca era un po' più facile, ora devi confrontarti con rose piene di stranieri, procuratori, ma la difficoltà vale per tutti. Se devi perdere uno bravo, l'abilità è trovarne uno che può diventare bravo. Vale anche per la Samp di ora. Sarà fondamentale ascoltare l'allenatore, lavorando insieme trovi soluzioni. Si potrebbe ripartire dall'ossatura, portiere, difensore, centrocampista, attaccante e ritoccarla. Mi spiacerebbe perdere Audero, Colley, Ekdal, lo stesso Caputo. Ma nessuno è insostituibile, indispensabile. Il reparto da mettere più a posto è il centrocampo, serve qualità, un Ekdal che stia bene, un Damsgaard guarito e in nazionale l'ho visto bene. Il danese da un lato, Candreva dall'altro non sarebbe male., esprimersi al meglio e mi sembra che sia anche l'idea di Giampaolo”.