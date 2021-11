Nelle ultime due partite, la Sampdoria ha dovuto fare a meno di Adrien Silva, espulso durante la partita con il Torino e squalificato per due giornate. Il regista portoghese è rimasto lontano dal campo per quasi un mese, ma ora dopo 27 giorni tornerà arruolabile in ottica Hellas Verona.



Il suo recupero però aprirà un interessante ballottaggio a centrocampo tra lui e Albin Ekdal. La presenza di Thorsby, per quantità di km macinati e livello di prestazioni, è praticamente scontata, a giocarsi la maglia residua saranno quindi Silva e lo svedese. Ekdal ha giocato domenica, è stato piuttosto convincente e per questo motivo attualmente sembra partire leggermente in vantaggio sul compagno.