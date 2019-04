Due possibili cambi rispetto alla formazione con il Bologna: la Sampdoria prepara la partita di domenica con la Lazio come se si trattasse di un'ultima spiaggia per l'Europa. In effetti il calendario lascia aperta ancora qualche piccolissima speranza di una qualificazione, ma tutto passerà dal match con i biancoazzurri.



Nell'undici titolare dovrebbe rientrare Omar Colley al centro della difesa: il gambiano ha riposato contro il Bologna, e rileverebbe al fianco di Andersen Lorenzo Tonelli, che è parso un po' in difficoltà al Dall'Ara. L'altro dubbio invece riguarda l'attacco: non è ovviamente in discussione Fabio Quagliarella, ma il suo partner potrebbe variare: Defrel stava attraversando un momento di forma molto positivo, ma Gabbiadini (assente a Bologna per squalifica) scalpita. I due si gioheranno una maglia sino all'ultimo.



Il resto della formazione dovrebbe ricalcare quella vista contro la squadra di Mihajlovic, con Sala in vantaggio su Bereszynski a destra, Ramirez sulla trequarti e il centrocampo consueto composto da Praet, Ekdal e Linetty.