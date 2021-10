Gli ultimi risultati in casa Sampdoria hanno lasciato una situazione per certi versi abbastanza tesa e nervosa. E così, la ripresa degli allenamenti blucerchiati ha visto un acceso confronto tra l'allenatore Roberto D'Aversa e la squadra, senza esclusione di colpi.



Durante la riunione video e l'analisi della partita con il Cagliari, l'allenatore ha coinvolto tutta la squadra in un faccia a faccia piuttosto intenso, chiedendo a tutti i calciatori di assumersi le proprie responsabilità perché, scrive Il Secolo XIX, le varie insoddisfazioni personali, i non detti e i sospesi potrebbero danneggiare la squadra. Il primo passo per preparare la sfida con lo Spezia sarebbe quindi stato il confronto.