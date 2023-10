Sampdoria - Cosenza 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori 14’ s.t. (rig.), 36’ s.t. Borini (S).



SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Barreca (23’ s.t. Giordano); Girelli (16’ s.t. Kasami), Yepes (42’ s.t. Askildsen), Vieira; Verre (16’ s.t. Pedrola); Esposito, Borini (42’ s.t. Ricci) Allenatore: Andrea Pirlo.



COSENZA (3-4-3): Micai, Rispoli (43' s.t. Crespi), Meroni, Venturi; D’Orazio (32’ s.t. Fontanarosa), Calò, Praszelik (23’ s.t. Viviani), Mazzocchi (32’ s.t. Florenzi); Tutino, Marras (23’ s.t. Canotto), Forte. Allenatore: Fabio Caserta.



Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como.



Ammoniti : 10’ p.t. Marras (C), 39’ p.t. D’Orazio (C), 39’ p.t. Depaoli (S), 41’. p.t. Vieira (S), 42’ p.t. Verre (S), 48’ p.t. Praszelik (C), 29' s.t. Pirlo (S), 41’ s.t. Florenzi (C), 48’ s.t. Viviani (C).