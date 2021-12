Alla vigilia della gara col Venezia, l'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa ha parlato così in conferenza stampa: "Verre non si è allenato per riposarsi un po' dopo la gara di giovedì, gli altri sono tutti a disposizione tranne i soliti infortunati Torregrossa, Vieria e Damsgaard”.



DAMSGAARD – "Manca da molto e mi dispiace per lui, gli abbiamo dimostrato la nostra presenza. Non voglio creare alibi parlando degli infortuni, ma spesso abbiamo avuto problemi perché non avevamo giocatori".



SCELTE – "Abbiamo giocato giovedì e c'è stato poco tempo per recuperare, il Venezia è scesa in campo due giorni prima. Qualcosa potrebbe cambiare, stiamo attraversando un momento positivo e ora dobbiamo dare continuità di prestazioni".



ATTEGGIAMENTO – “Al Venezia non va concesso campo, vorrei vedere lo stesso atteggiamento avuto nel derby".



FALCONE - "Si è sempre allenato bene e si è fatto trovare pronto. Tra i pali però ci sono delle gerarchie. Chi gioca meno mi sta mettendo in difficoltà, ma è meglio così perché giocheremo sia domani che mercoledì. Ciervo? E' giovane e deve ragionare su cosa migliorare. Ora deve dimostrare se è pronto o ha bisogno di altro tempo per crescere. Non bisogna dargli troppe responsabilità, ha fatto una buona prestazione ma può fare meglio".