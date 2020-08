Da qualche mese sta crescendo l'attesa a Genova, sponda Sampdoria, per vedere in azione il nuovo centrocampista blucerchiato Mikkel Damsgaard. Il giocatore danese, acquistato a gennaio, ha incantato tutti con la maglia del Nordsjaelland, caricando i tifosi di grandi aspettative. Lo stesso calciatore sembra impaziente di assaggiare la realtà ligure: già da mercoledì scorso infatti si trova a Genova, e ha già trovato casa, occupando l'abitazione nel levante cittadino lasciata libera da Maroni.



Già da qualche mese Damsgaard, classe 2000 e vent'anni appena compiuti, ha iniziato a studiare l'italiano, e secondo Il Secolo XIX avrebbe già preso contatti con un professore per ricevere le ultime lezioni anche a Genova. Nel frattempo il neo blucerchiato ha approfittato delle ultime settimane per guardare le partite della Sampdoria, iniziando a conoscere il gioco e i movimenti chiesti da Claudio Ranieri.