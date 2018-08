Futuro incerto per Matias Silvestre, centrale difensivo che la Sampdoria ha promesso all’Empoli. L’argentino lascerà i blucerchiati ma non trova accordo economico con i toscani. Così sull’ex Milan si è inserito il Bologna che potrebbe far uscire De Maio (piace al Frosinone), scrive La Gazzetta dello Sport. In questo effetto domino Silvestre aspetterà le mosse del Bologna, soluzione gradita per la prossima stagione. Ma non è escluso che la nuova destinazione di Matias, 34 anni il prossimo 25 settembre, possa emergere proprio nel finale di mercato.