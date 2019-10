Andrea Bertolacci, dopo i quattro anni al Genoa e la sfortunata esperienza al Milan, è ora ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Sampdoria: visite a Roma e accordo trovato da giorni tra il centrocampista svincolato e il club del presidente Ferrero, col giocatore pochi minuti fa arrivato in città pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà ai blucerchiati per una stagione, come riportato da Sky Sport.