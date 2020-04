Albinresta a Genova, pronto a riprendere gli allenamenti con laquando la vicenda Coronavirus lo permetterà. Per il centrocampista blucerchiato però il calcio adesso è logicamente passato in secondo piano. 'Colpa' della quarantena, e della lontananza da compagna e figlia: "Voglio e devo essere sincero: non per il calcio che si è fermato, bensì per questo virus che ha portato via tante vite ed avrà pesanti conseguenze economiche per le famiglie." ha detto a La Gazzetta dello Sport. "La prima settimana è passata bene, poi è diventato triste, non possiamo andare in giro, a me piace scendere sotto casa, parlare con le persone.All’inizio per lei era divertente vedere papà su Facetime, ora il giochino non funziona più".Tornando alla stagione, Ekdal non è soddisfatto del rendimento della Samp: ". Secondo me la squadra ha molta più qualità di quella che è riuscita a esprimere sino ad oggi, mentre siamo ancora in bassa classifica. Non era quel che mi sarei aspettato prima di inizio stagione. Posso fare meglio, sono fra i più esperti".Parole importanti invece quelle spese nei confronti del tecnico Ranieri, che Ekdal ha ritrovato dopo la breve parentesi alla Juve: "Differenze rispetto a quando mi allenava nel 2008 alle Juve? Nessuna. Quando arrivai in bianconero, ero giovane, ma mi parlava spesso, non dialogava soltanto con i titolari. Anche negli ultimi tempi mi ha chiamato più volte, e lo ha fatto pure con i compagni. Abbiamo un" conclude lo svedese.