Con l'indisponibilità di Colley, qualcuno ha ipotizzato una possibile tentazione Alex Ferrari da parte di Claudio Ranieri. L'allenatore della Sampdoria avrebbe potuto dare una chance dal primo minuto al centrale ex Bologna, che ha ormai completato il suo iter di recupero dall'infortunio accusato 11 mesi fa.



In realtà però il rientro di Ferrari andrà dosato con grande attenzione da parte di Ranieri. L'ultima partita dell'ex Bologna risale addirittura al 18 dicembre 2019, praticamente un anno fa. Secondo Sampnews24.com il suo minutaggio sarà quindi centellinato con attenzione, e per la partita con il Torino verrà scelto ancora una volta Lorenzo Tonelli.