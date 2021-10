Il presidente dellaMassimoha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX per commentare l'incontro di Milano con D'Aversa e il licenziamento di Carlo: "Di D’aversa non sono soddisfatto, di più:Io ormai il giochino lo conosco e non mi arrabbio ma credetemi, il rendez-vous di giovedì a Milano con D’Aversa non è stato un confronto per avere risposte su questo avvio di campionato, solo un pranzo amichevole in una settimana senza partite, quindi più tranquillità, per fare il punto su tante cose e pianificare il futuro. Voglio ricordare che questo allenatore l’ho scelto io e sono soddisfattissimo di questa scelta. Certo, da presidente a tecnico parliamo anche delle partite e dei risultati ma sulle scelte tecniche ho imparato a non entrare e ciò che decide lui per me è Vangelo. Detto questo, anche io ovviamente vorrei avere, ma il calcio è episodico e per adesso gli episodi ci hanno girato contro. Appena gireranno a favore la situazione cambierà. E che girino presto a nostro favore non ho dubbi perchè il gioco c’è e si vede già, bisogna solo avere un po’ di pazienza".Per quanto riguarda le decisioni di formazione, il Viperetta ostenta tranquillità: "Le scelte di chi gioca e come gioca sono di D’Aversa e io lo pago perché le faccia, ci mancherebbe che dopo appena sette turni, alcuni oggettivamente molto ben giocati come contro l’Inter,. Lui e i miei giocatori stanno facendo benissimo e se qualcuno non è ancora al meglio lo sarà presto, non tutti hanno gli stessi tempi. Semmai vi dico che con il tecnico stiamo pensando a come alzare l’asticella a gennaio, altro che crisi…"Ferrero ha poi parlato anche di Osti: "Vedo che parla molto l’avvocato Grassani e ne prendo atto nonostante siano questioni aziendali che dovrebbero essere affrontate in tribunale non sui giornali. Io semplicemente dico che, c’è sempre stata, ma dal punto di vista aziendale ci sono divergenze che ci hanno portato su strade diverse. Succede in tante famiglie purtroppo".Chiusura su Serie A e stadio: "Avvio di stagione? Ottimo, solo per gli episodi non abbiamo qualche punto in più ma il gioco si vede e i punti verranno. Soprattutto quando in casa, spero presto, rientreranno i nostri, il 12esimo uomo che ci sta mancando molto. Stadio? Lo so che detto da me non farà loro cambiare idea ma continuo a dire che senza i nostri tifosi la squadra ne risente per questo mi auguro che tornino presto a sostenerci dal vivo.dopo il Green Pass, per questo insisto perché tornino e se vogliono lamentarsi lo facciano con chi decide a Palazzo Chigi, non col sottoscritto che la pensa come loro e lotta perché possano tornare a tifare".