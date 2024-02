Sampdoria, fiato sospeso per Benedetti. Depaoli, problemi pubalgici

Lorenzo Montaldo

Piove sul bagnato in casa Sampdoria, per quanto riguarda la questione infortuni. La partita con la Cremonese ha lasciato la solita conta di acciacchi vari da valutare per i blucerchiati, in particolare per due giocatori, Leonardo Benedetti e Fabio Depaoli. Il primo era al rientro dopo l'ennesimo problema fisico della stagione, ed è stato sostituito da mister Andrea Pirlo a metà ripresa dopo un nuovo risentimento muscolare. Questa mattina Benedetti è stato sottoposto ad alcuni esami, nel pomeriggio il club comunicherà la diagnosi ma la sensazione è che possa anche essersi ripresentata una nuova piccola lesione. L'entità dell'infortunio comunque sarà comunicata dalla Samp.



Fabio Depaoli invece in questi giorni non si è visto al Mugnaini: l'esterno è alle prese con la febbre, ma anche con un fastidio che lo sta frenando da tempo. Il giocatore soffre da parecchio di problemi pubalgici, come ha rivelato anche il tecnico in conferenza stampa. Se dovesse peggiorare, il calciatore ex Verona potrebbe anche essere costretto a fermarsi.