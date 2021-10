Situazione delicata e complessa in casa Sampdoria, dove l'allenatore Roberto D'Aversa, adesso, è appeso ad un filo. Il tecnico blucerchiato, dopo una notte di riflessione, è stato confermato da Massimo Ferrero, che si è assunto la paternità della scelta e quindi ha deciso di difendere ancora il mister. La fiducia, però, è a tempo: in caso di brutta partita e sconfitta con il Bologna, domenica al Ferraris, D'Aversa verrà esonerato.



Nel frattempo, la Sampdoria è pronta al ritiro. La decisione, annunciata proprio dal tecnico in conferenza stampa, si attiverà da lunedì, con i blucerchiati che cercheranno di preparare nella maniera più concentrata possibile una sfida già delicatissima in ottica classifica. Obiettivo, ritrovare l'armonia di squadra il prima possibile.