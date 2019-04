A Sky Sport ha parlato Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, sconfitta 2-1 dalla Lazio: "Dispiace per questo risultato, il primo tempo assolutamente non è stato all’altezza. Non si può subire gol per un passaggio errato, probabilmente non c’era la condizione mentale giusta. Quando giochi certe gare non puoi sbagliare nulla. Mi fa arrabbiare questa prestazione, la Lazio era calata vistosamente. Se fossimo rimasti in undici non so come sarebbe finita la gara. Abbiamo da recriminare ma su noi stessi, dobbiamo fare mea culpa. Le voci societarie? Sono alibi".