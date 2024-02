Sampdoria, Henry entra solo se parte Verre, che resterà. Okereke e Moro...

Lorenzo Montaldo

Ultime ore di mercato in casa Sampdoria, ore convulse in cui il club blucerchiato tenterà di chiudere qualche operazione soprattutto in attacco, dove Pirlo gradirebbe un rinforzo. Serve un centravanti di categoria, un giocatore in grado di garantire gol e peso offensivo, ma la situazione blucerchiata resta piuttosto bloccata. Il motivo è sempre la necessità di operare a saldo zero: questo complica alcune piste, ad esempio quella che conduce a Thomas Henry del Verona.



La punta francese classe 1994 era stata accostata ai blucerchiati, che l'avevano seguita ma al momento per cifre e costi l'operazione pare fuori portata. Il discorso si potrebbe riaprire soltanto in caso di ripensamenti di Valerio Verre: il centrocampista ha rifiutato l'Hatayspor, un suo addio però avrebbe portato un risparmio da circa 3 milioni di euro complessivi, visto il pesante contratto della durata ancora di un anno e mezzo. Anche il sondaggio di un altro club turco, il Kayserspor, sembra non essere proseguito. A meno di clamorosi colpi di scena o offerte dell'ultimo minuto gradite al giocatore, attualmente poco plausibili, Verre resterà quindi a Genova sino al termine della stagione.



Anche David Okereke è sfumato: l'attaccante della Cremonese, altro obiettivo doriano, andrà al Torino. La Samp allora potrebbe virare su qualche giocatore meno costoso, magari perfezionando delle uscite minori: in lizza resta sempre Luca Moro, del Sassuolo. L'attaccante in prestito allo Spezia potrebbe liberarsi se i bianconeri prenderanno Pittarello, a quel punto la Samp sarebbe un'opzione plausibile e papabile, dal momento che i blucerchiati possono contare sul gradimento del giocatore. Tra le opzioni c'è anche Giuseppe Caso del Frosinone, 13 presenze in Serie A quest'anno. La punta piace a Cremonese (che sta per tentare un ultimo assalto) Venezia e Palermo, non è una pista facile.