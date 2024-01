Sampdoria, La Gumina va in Spagna. Un altro club turco su Verre, Delle Monache in prestito

Si muove il mercato in uscita della, condizione fondamentale per sbloccare le operazioni in entrata. La novità di giornata riguarda Antonino, che potrebbe lasciare Genova per trasferirsi in Spagna, al, club di seconda divisione spagnola. La società, allenata dall'italiano Lisci, potrebbe chiudere a breve l'affare con i blucerchiati. L'operazione dovrebbe essere imbastita sulla base del prestito secco, ma dovrebbe consentire al Doria di ottenere un po' di margine sugli ingaggi.In uscita c'è anche Valerio, che però ha rifiutato l'Hatayspor. Ora però un altro club turco si sarebbe mosso per il trequartista, il Kayserispor. La società, militante nella massima divisione nazionale, ha effettuato un primo sondaggio per il giocatore, da capire se l'operazione potrà decollare o se la risposta sarà la stessa data all'Hatayspor. A breve verrà invece conclusa un'altra operazione, ossia il prestito di Marcoal Vicenza. Il giocatore, classe 2005, proprio oggi ha liberato l'armadietto di Bogliasco e lasciato il centro sportivo, dopo aver salutato i compagni. Si trasferirà in Serie C in prestito, con la Samp che contribuirà a parte del pagamento dell'ingaggio.