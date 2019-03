In casa Sampdoria è scattato l'allarme Bereszynski, infatti come riporta Goal.com, il ct della Polonia ha fatto un report sull'epidemia che ha colpito la sua nazionale, il tecnico riguardo il terzino della Sampdoria ha dichiarato: " Il caso peggiore ha riguardato Bereszynski , che ha già lasciato il gruppo ed è partito per Poznan . Era in ospedale ".