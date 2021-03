Grande attesa in casa Sampdoria per l'esito dei tamponi svolti ieri sera, dopo che quelli del mattino avevano evidenziato una positività al Covid 19 nel 'gruppo squadra'. Il nome del giocatore non è stato comunicato dalla società, per un discorso di privacy, ma si tratta di una seconda linea, un giocatore praticamente mai utilizzato sino ad oggi. Non sono a rischio quindi, almeno per il momento, le scelte di Ranieri in chiave derby.



Ovviamente, come da protocollo la Samp ieri sera ha svolto un altro giro di tamponi il cui esito dovrebbe arrivare questa mattina. Il derby sarebbe a rischio soltanto se si riducesse a meno di tredici il numero dei calciatori disponibili, incluso un portiere. Ovviamente la Samp, come tutte le squadre, ha un 'bonus' per un rinvio senza punti di penalizzazione da giocarsi anche in caso di un minor numero di contagiati.



Il Doria adesso ha posto in isolamento fiduciario la squadra, che aspetta una comunicazione dalla Asl per ottenere l'autorizzazione al tragitto casa-Mugnaini. Ieri sera è saltata ovviamente la cena di squadra, i pasti sono stati serviti nelle camere singole dell'AC Hotel. Stessa cosa questa mattina, per la colazione.