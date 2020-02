Come dimenticare il 25 aprile 2010? Impossibile, specialmente a Genova, perchè si tratta di una data scolpita saldamente nella mente dei tifosi della Sampdoria. Quel giorno di ormai quasi dieci anni fa la formazione di Gigi Delneri si presentava all'Olimpico con aria sbarazzina, rendendosi protagonista di una delle imprese più indimenticabili della recente storia blucerchiata.



Quell'1-2 in trasferta sulla Roma griffato Giampaolo Pazzini, autore di una splendida doppietta, diede lo slancio definitivo al Doria per la corsa alla Champions League. I giallorossi all'epoca allenati da Ranieri erano in piena lotta per lo scudetto, ma i 70.000 dell'Olimpico vennero letteralmente pietrificati dalle prodezze del grande ex di giornata, Antonio Cassano, e dal suo partner d'attacco.



Quella partita, dicevamo, resta indimenticabile per i tifosi della Sampdoria, specialmente raffrontata con le attuali difficoltà, ma non sono solo i sostenitori doriani a ricordare bene quella trasferta. Anche quelli della Lazio infatti hanno ben presente la sfida che costò lo scudetto ai 'cugini' giallorossi. E due giorni fa, in occasione di Lazio-Verona, hanno riservato un'accoglienza particolare all'eroe di quella notte.



In Curva Nord è infatti spuntato uno striscione per Pazzini, tornato nella Capitale per affrontare con i gialloblù la squadra di Inzaghi. "25/4/10: Grazie Pazzini" si leggeva nel cuore del tifo laziale. Segno evidente che quel Roma-Sampdoria non è rimasto indimenticabile soltanto a Genova, sponda blucerchiata.