Molto probabilmente, l'infortunio patito da Mikkel Damsgaard in Nazionale darà pessime notizie alla Sampdoria. I primi esami strumentali, infatti, hanno confermato la supposta lesione al flessore, e ovviamente il giocatore non partirà per Cagliari. L'assenza, però, rischia di essere pure più lunga.



Secondo Il Secolo XIX l'assenza di Damsgaard riguarderà anche la partita di venerdì prossimo con lo Spezia. Purtroppo, il giocatore potrebbe saltare anche le sfide successive: Atalanta e Torino restano in dubbio e, a quel punto, l'assenza del classe 2000 si protrarrebbe per oltre un mese. Il rientro sarebbe previsto dopo la sosta del 14 novembre.