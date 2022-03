Alla fine della partita con l’Udinese, avevano suscitato in casa Sampdoria un po’ di preoccupazione le parole di mister Giampaolo in merito alle condizioni di Stefano Sensi e Fabio Quagliarella. Il tecnico ha spiegato la sostituzione con un generico “Hanno avuto un risentimento”, ma ieri sia il trequartista che l’attaccante hanno preso parte regolarmente all'allenamento defaticante, dedicato a chi ha giocato di più con l’Atalanta.



Secondo Il Secolo XIX le sensazioni sulle loro condizioni fisiche sono positive, nella settimana che conduce a Udine. Nei prossimi giorni comunque Sensi e Quagliarella saranno osservati e gestiti con attenzione, anche perché averli per la sfida con i bianconeri è prioritario per Giampaolo.