Per la sedicesima giornata di, a Marassi,. Decidono il match le reti di due ex nerazzurri:(su rigore) e, con Young e Skriniar. Su quest'ultima occasione, rigore col Var per i nerazzurri, a causa di un, che para, e sulla ribattuta Young colpisce la traversa. E poco dopo arriva anche una traversa per i blucerchiati, grazie a un colpo di testa di Tonelli. Subito dopoche rivela la posizione fuori dall'area del braccio dell'attaccante nerazzurro.. L'Inter a quel punto si innervosisce e il team manageraddirittura entra in campo per calmare un nervosissimo, rimediando un'ammonizione. L'Inter reagisce con un tiro di Sanchez parato e con un'occasione peralla destra di Audero. I nerazzurri in seguito vanno vicini al pareggio con un colpo di testa di Perisic che sfiora la traversa.che termina a lato e con una chance non sfruttata da Sanchez, ma l'occasione più pericolosa è della Samp, dopo un contropiede: Handanovic salva su Jankto. L'Inter accorcia le distanze al 65' con de Vrij, bravo a battere Audero di testa su palla proveniente da corner., entrato durante la ripresa (come Eriksen), e ancora a Lautaro, deviandone in angolo una conclusione​.