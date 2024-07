Inter via Getty Images

Da tempo a Genova si parla dell'asse di mercato che laavrebbe con l'. In realtà, il legame tra le due realtà è molto forte già dalla scorsa estate: il club di Manfredi e Marotta hanno portato a termine tante trattative, da Audero a Esposito passando per Stankovic, e altrettante potrebbero essere imbastite nei prossimi giorni. Il nome caldo, attualmente, è quello di Giovanni, prospetto doriano classe 2006 che piace a mezza Serie A e molto ai nerazzurri. Le idee però non sono finite qua, e dopo la visita di Accardi alla sede nerazzurra continuano a spuntarne di nuove. Adesso è il turno di Ebenezere dell'ennesimo... Stankovic, questa volta però Aleksandar.

Secondo FcInter1908 Akinsanmiro, centrocampista centrale classe 2004, dovrà lasciare l'Under 19 nerazzurra, essendo nato a novembre, e interesserebbe al ds blucerchiato Accardi. Il suo contratto con l'Inter scadrà a giugno 2026, e la società milanese vorrebbeper vederlo crescere. A Genova troverebbe l'ambiente ideale per farlo, come dimostrato dai percorsi compiuti da Filip Stankovic e Sebastiano Esposito l'anno scorso. A proposito di Stankovic ed Esposito, si tratta di due cognomi che potrebbero riproporsi in questa stagione per la Samp.

Il Doria infatti sembra essersi specializzato in 'fratelli d'arte'. L'interesse per Pio, centravanti ex Spezia, è risaputo da tempo, la novità invece riguarda il possibile terzo membro della dinastia Stankovic in blucerchiato, dopo Dejan (allenatore nell'anno della retrocessione) e Filip, portiere dello scorso campionato. Alla Samp infatti interesserebbe Aleksandar, classe 2005, mediano cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Su di lui però ci sono anche altre società, in particolare il Lucerna, vicino a chiudere in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni, con possibilità di riacquisto per l'Inter.