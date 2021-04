Con il gol segnato al Verona, Jakub Jankto ha raggiunto il suo record di reti in una stagione. Cinque marcature era stato il suo miglior bottino ai tempi dell'Udinese, e ora avrà sette partite per migliorare. Nel frattempo, la Sampdoria spera di poter ammortizzare l'investimento da 15 milioni sostenuto a suo tempo, sfruttando anche questo appiglio.



Secondo Il Secolo XIX alcuni club tedeschi e inglesi si sarebbero già mossi per Jankto. Il Doria spera che il giocatore possa mettersi in mostra nel finale di campionato, e che possa sfruttare pure il trampolino della Nazionale e degli Europei per aumentare il suo appeal.