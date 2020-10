Nesssun allarme per Keita Baldé, che da qualche giorno sta svolgendo un lavoro differenziato durante gli allenamenti. A sgombrare il campo da eventuali preoccupazioni è stato lo stesso giocatore: “Sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli” ha detto in un’intervista, aggiungendo di essere “prontissimo” a scendere in campo contro la Lazio. Quasi sicuramente il giocatore, che anche ieri mattina si è allenato a parte, entrerà nell’elenco dei convocati per la Lazio dopo aver saltato Fiorentina-Sampdoria per Covid. Potrebbe giocare qualche minuto nel secondo tempo.



Nel frattempo a Bogliasco è rientrato anche Colley, dopo che l’ultimo incontro del Gambia è stato annullato a causa di un focolaio scoppiato tra gli avversari del Mali. Ieri pomeriggio poi hanno lavorato a Bogliasco anche i rientranti Yoshida, Damsgaard e Askildsen, appena tornati dai rispettivi impegni con le Nazionali.