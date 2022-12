La Sampdoria ha dimostrato in questo inizio di stagione di non avere una difesa molto solida. I blucerchiati dovranno dunque pensare a rinforzare il reparto arretrato e un possibile innesto può essere Aleksandar Dragovic che, come scrive la Gazzetta dello Sport, può arrivare in prestito. Il giocatore è una vecchia conoscenza di Stankovic, che lo ha allenato alla Stella Rossa e punta a ritrovarlo a Marassi. Il suo possibile arrivo dovrà però tenere conto di alcune uscite necessarie. Una possibile cessione in difesa può essere Alex Ferrari.