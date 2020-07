La Sampdoria ha un match point importante per chiudere virtualmente il discorso salvezza. Per farlo, però, i blucerchiati dovranno battere il Cagliari dell'ex Walter Zenga. Per farlo, Claudio Ranieri si affiderà alla miglior formazione possibile, seppur con alcuni cambi rispetto alla trasferta di Udine.



Il modulo sarà il consueto 4-4-2 con Audero in porta, mentre in difesa spazio ai confermati Bereszynski sulla destra insieme a Yoshida e Colley. A sinistra si potrebbe rivedere Murru, ex di giornata e recentemente scavalcato da Augello nelle gerarchie. La corsia mancina sarà tutta nuova perchè a centrocampo lungo l'out dovrebbe rientrare Jankto, mentre Linetty si sistemerà a destra lasciando spazio alla coppia centrale Ekdal-Thorsby. Attenzione però alle quotazioni di Depaoli, potrebbe strappare una maglia lasciando in panchina il polacco o il norvegese. Davanti non dovrebbe esserci, almeno inizialmente, l'eroe di giornata Bonazzoli. Ranieri punta sull'usato sicuro con il tandem Gabbiadini-Quagliarella.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszysnki, Yoshida, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.