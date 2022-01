Il primo messaggio presidenziale di Marcoa nome dell'U.C.è un comunicato di speranza e di auguri. Il nuovo numero uno blucerchiato ieri sera ha affidato ai canali ufficiali doriani un breve testo rivolto a tutti i tifosi doriani: "​A nome di tutta la società è un piacere per me poter augurare ai tifosi della Sampdoria un 2022 bello, bellissimo, intenso, ricco di soddisfazioni, sia a livello personale, con i vostri cari e i vostri amici, sia come famiglia blucerchiata" ha scritto Lanna."Sappiamo che per tutti non è un periodo facile, ma la nostra Unione può e deve fare la differenza, fuori e dentro il campo. Tantissimi auguri di cuore" conclude il nuovo presidente della Sampdoria.