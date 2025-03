Sampdoria, le pagelle di CM: pomeriggio da incubo, Semplici da 3

in dubbio sino all’ultimo, recupera in tempo e risponde presente sulla conclusione al volo di Marchizza. Salva su Di Stefano che trova la porta da dentro l’area. Viene battuto dal tiro di Kone, deviato. Poco da fare anche sulla rete di Monterisi.ci si aspettava il polacco braccetto di difesa, in realtà in fase di non possesso la Samp è sistemata con un 4-4-2 puro. Beres fa il terzino, con davanti a sé Depaoli. Di quelli dietro è il più attento.(dal 9’ s.t.con il suo ingresso la Samp passa al 3-4-2-1 puro. Si perde Monterisi quando il Frosinone raddoppia. Erroraccio anche per lui.)

scivola in area lasciando la palla facile per Di Stefano, per sua fortuna ci mette una pezza Cragno. Mal piazzato sul gol, non segue Lucioni che tocca di testa.brivido quando, passando il pallone a Ricci, prende in controtempo il numero 8 che scivola. Ne origina un’azione pericolosa con tiro fuori di poco di Ghedjemis.terzino mancino quando i blucerchiati difendono, esterno largo nel 3-4-2-1 quando il Doria attacca, anche se di fatto resta sempre piuttosto guardingo senza alzarsi troppo. Non offende e sbaglia tanto.(dal 31’ s.t.riesce pure a perdere il pallone da cui origina il contropiede del terzo gol.)

si immola dopo cinque minuti per salvare una conclusione a botta sicura del Frosinone. Commette un paio di errori banali in impostazione, al 35’ sfiora la porta con un colpo di testa ma è l’unico acuto in una gara opaca. Si rivela pure nervoso. Inutile oggi.(dal 31’ s.t.passo lento nel primo tempo, gioca sotto ritmo. Non dà tempi di gioco e lascia anche troppo spazio agli avversari, come in occasione dell’incrocio di Ghedjemis.(dal 17’ s.t.Semplici lo fa giocare davanti insieme a Coda, con Akinsanmiro in mezzo.)

non brillante nella prima frazione, cerca la conclusione nel secondo tempo ma trova ancora una volta Cerofolini attento tra i pali. Perde il pallone sanguinoso che Kone infila in porta. Errore gravissimo.:quando la Samp difende, l’ex Bari fa l’esterno sinistro. In avvio scivola spesso, ma ha il guizzo che procura il rigore per la Samp, infilandosi con astuzia tra portiere e difensore e scippando il pallone ai due gialloblù. Nella ripresa si presenta con un bel destro dai venti metri respinto da Cerofolini. Nel dramma generale, è l’unico che quantomeno tenta un guizzo.

nessun guizzo, nessuna giocata, niente di niente.(dal 9’ s.t.sbaglia tutti i palloni che tocca.)la prima occasione della Samp arriva da un pallone arpionato dal numero 9 in area ospite e scaricato su Oudin, che trova la respinta gialloblù su una conclusione ben indirizzata. Ha sul piede un pallone che pesa una tonnellata, il rigore a fine primo tempo potrebbe indirizzare il match, ma si fa ipnotizzare da Cerofolini. A inizio secondo tempo lavora un paio di bei palloni, poi sparisce. Il voto è influenzato anche dal penalty sbagliato.

All.pomeriggio da incubo. La Sampdoria poteva solo vincere, invece offre una prestazione indecorosa. Mai in partita, confusa, poco volitiva, timorosa e fragile. Tutti i peggiori difetti della Samp non solo sono rimasti, ma si sono anche amplificati. Ora si fa durissima.