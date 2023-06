L'organigramma futuro della Sampdoria sembra legarsi sempre più a doppio filo con la Juventus. Oltre alla questione allenatore, infatti, con un ex bianconero come Fabio Grosso in pole, spuntano nuovi aggiornamenti anche per quanto riguarda i quadri societari. Ad esempio, uno che si starebbe già comportando come un direttore generale 'in pectore' è Nicola Legrottaglie, compagno di Grosso a Torino.



Legrottaglie andrà a ricoprire il ruolo di direttore tecnico,e sarebbe già impegnato da giorni in incontri e contatti per la Sampdoria, anche collegati a aree societarie come quella sanitaria o del settore giovanile. Secondo Il Secolo XIX Legrottaglie sarà il punto di riferimento della proprietà, e si stabilirà al Mugnaini per fare da raccordo tra gli staff e la squadra. Un po' il ruolo che era di Maldini al Milan.



C'è più incertezza invece per quanto riguarda il ruolo di ds. Pecini ha chiuso la porta, mentre si fa strada il nome di un altro ex Juve, Matteo Tognozzi. Scouting manager bianconero, ha lasciato la Continassa poco dopo l'arrivo di Radrizzani a Genova, e viene segnalato come uno dei collaboratori più vicini al ds Giovanni Manna.