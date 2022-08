Da gennaio, il centrocampista del Torino Karol Linetty sembra spingere per un ritorno a Genova, sponda Sampdoria. La volontà del calciatore e dei blucerchiati, però, potrebbe non essere sufficiente alla buona riuscita dell'affare. Il club granata, infatti, in questo momento la considera una trattativa difficile da imbastire.



Il Torino, per cedere Linetty, ha bisogno di due innesti a centrocampo e in questo momento Juric secondo Tuttosport considera il polacco centrale nel suo progetto, se non dovessero arrivare rinforzi. L'altro problema è arcinoto: Cairo vuole monetizzare dalla cessione di un giocatore messo a bilancio per oltre 9 milioni, cifra importante, e quindi chiede alla Samp una congrua cifra. I blucerchiati dal canto loro hanno i conti praticamente bloccati, e potrebbero imbastire l'affare soltanto in prestito.