Sampdoria in campo in vista della Fiorentina. Questo il report odierno: "Terapie, fisioterapia e sedute individuali per Edgar Barreto, Karol Linetty e Vid Belec. Il portiere sloveno nella seduta di martedì ha infatti rimediato un lieve trauma lacero-contusivo alla gamba destra. Specifici programmati in palestra per Junior Tavares e Maxime Leverbe. Lavoro aerobico sul campo per Dodò Pires".