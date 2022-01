La Sampdoria deve affidare un nuovo centrocampista a Marco Giampaolo. Il nome preferito dai blucerchiati era quello di Sensi ma, se il giocatore dell’Inter non dovesse arrivare, Corte Lambruschini dovrà comunque intervenire sul mercato. Uno dei nomi circolati in queste ore è quello di Karol Linetty, non titolare al Torino e in cerca di spazio.



L’idea sarebbe quella di prelevare il polacco in prestito, ma per caratteristiche dalla Samp Linetty non viene considerato come un'altenativa a Sensi. Tra le richieste di Giampaolo ci sarebbe una maggiore qualità a centrocampo, mentre il granata è pù giocatore di quantità. Inoltre, c’è il problema Torino di cui tenere conto. Se la squadra di Cairo perderà Baselli, promesso al Cagliari, da Juric potrebbe arrivare la richiesta di trattenere Linetty.